После обновления пропуска старый необходимо вернуть в орган, который его выдал.

С 23 сентября в Киеве начнут действовать пропуска нового образца для проезда транспорта во время комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Заявки на получение пропусков необходимо подавать в Центральное управление Военной службы правопорядка или в орган, где пропуск получали предыдущие разы. В заявке нужно обосновать необходимость перемещения во время комендантского часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обновления пропуска старый необходимо вернуть в Центральное управление Военной службы правопорядка или орган, который его выдал. Руководители предприятий, организаций или учреждений, выдавших пропуск, несут персональную ответственность за состояние его сохранности и использования, учет и выдачу.

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В КГГА отметили, что пропуска нельзя размещать под лобовым стеклом или на другом видном месте. Их необходимо предъявлять исключительно по требованию правоохранительных органов или уполномоченных лиц.

Там также добавили, что периодическое обновление является вынужденным шагом, чтобы пропусками могли пользоваться только те, кто действительно имеет на это основания (работники сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуры и органов государственной власти).

Несоблюдение комендантского часа

В конце 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Тогда предлагалось, что граждан будут штрафовать на сумму от 8500 до 17 000 грн. Бизнес за нарушение комендантского часа должен платить штраф в размере от 51 000 до 102 000 грн.

22 мая 2024 года Верховная Рада Украины провалила законопроект о введении административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа. Документом предусматривалось, в частности, предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа.

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