Температура в столице останется без изменений.

Во вторник, 17 декабря, погода в Киеве существенно не изменится: будет мокро, ветрено, но не очень холодно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до +3°, а днем повысится до +6°. Ожидается пасмурная погода и в течение дня - дождь.

Ветер будет западный с порывами до 15-18 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет колебаться от 739 до 744 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +4°, днем +7°, дождь.

В Тернополе 17 декабря ночью будет +6°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +7°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +9°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +6°, пасмурно.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +5°...+8°, пасмурно, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+5°, дождь.

В Одессе 17 декабря - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +11°.

В Херсоне во вторник ночью будет +6°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, +5°...+8°, дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +4°.

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