Доктор Комаровский считает, что физическая нагрузка у детей должна быть ежедневно, но не в том виде, в котором это сейчас происходит на уроках физкультуры.

Вместо уроков физкультуры в школе, которые не приносят никакой пользы, детям лучше заниматься спортом после уроков.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский, пишет "Украина 24".

Он считает, что физическая нагрузка у детей должна быть ежедневно, но не в том виде, в котором это сейчас происходит.

Читайте такжеВ Полтаве 10-летняя девочка упала в обморок на уроке физкультуры и умерла (видео)

"Дети должны иметь каждый день минимум 40 минут физической нагрузки. Не два урока физкультуры в неделю, из которых 15 минут "направо-налево, повернись, рассчитайсь, кругом, бегом". А именно физической нагрузки. Она по большому счету в школе должна быть каждый день, на свежем воздухе. После уроков дети не должны бежать домой, не должно быть уроков физкультуры. Надо отзаниматься в школе и остаться на спорт. Каждый день! Вот как надо менять все. Вот СНБО о чем поговорить бы", - сказал Комаровский.

Как сообщал УНИАН, ранее Комаровский раскритиковал политику Министерства образования и науки Украины, направленную на снижение физической нагрузки школьников. Он считал, что школьная программа должна быть изменена таким образом, чтобы уроки физкультуры проводились хотя бы раз в день. При этом родителям самим нужно всячески стимулировать физическую активность детей.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий