С начала полномасштабного вторжения России команда украинского канала иновещания FREEДОМ ежедневно ведет борьбу на информационном фронте ради победы Украины.

Уже более трех месяцев телеканал FREEДОМ оказывает помощь тем, кто сам обычно помогает, – волонтерам, которые продолжают героически защищать города Донецкой области и юга Украины на гуманитарном фронте.

С начала полномасштабного вторжения России команда украинского канала иновещания FREEДОМ ежедневно ведет борьбу на информационном фронте ради победы Украины.

Военные корреспонденты FREEДOM, которые привлечены к освещению ситуации в зонах непосредственных боевых действий на востоке и юге Украины, ежедневно воочию видят ту гуманитарную катастрофу, которая постигла жителей прифронтовых городов.

Именно поэтому работники государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (правообладатель телеканала FREEДOM) начали гуманитарную инициативу "FREEДOM – НАШ ДОМ" и уже более трех месяцев помогают жителям и волонтерам на востоке и юге Украины.

"Мы не можем оставаться в стороне от потребностей людей, о которых делаем десятки, сотни сюжетов. Каждый сюжет с передовой наших героических женщин-журналисток – маленький фильм. Государственное украинское иновещание – один из лучших "документалистов" современной войны на разных языках. Лично когда я приезжаю домой, на Донбасс, я хочу делиться, заботиться, защищать, успокаивать. Поэтому и возникла наша гуманитарная инициатива помощи тем, кто помогает людям востока и юга Украины. "FREEДOM – НАШ ДОМ, – комментирует шеф-редактор телеканала FREEДOM Алексей Мацука.

В рамках инициативы в населенные пункты, где отсутствует электричество, доставляют генераторы и топливо, продукты питания. В частности, журналисты FREEДOM передали генератор волонтерскому центру в Бахмуте, который находится под круглосуточным обстрелом. Поэтому местные спасатели, медики, соцработники, жители имеют возможность зарядить телефоны, фонарики и вскипятить воду.

Волонтер Ирина говорит: "Телеканал FREEДОМ привез нам этот замечательный генератор. Надеюсь, он нам прослужит очень долго, и мы наконец восстановим работу нашего центра и будем выдавать людям хлеб, продукты, еду, одежду".

Поддерживают журналисты и отдельных волонтеров, которые помогают местным жителям горячих точек эвакуироваться из таких городов, как Северск, Соледар и Бахмут, сообщает корреспондент телеканала Алена Граммовая.

Волонтеру изЛуганской области Юрию Широкову, который бесплатно эвакуирует и поставляет продукты жителям Донецкой области, работники ГП "МПИУ" собрали средства на восстановление эвакуационного микроавтобуса, который пострадал от осколков российского снаряда во время очередной эвакуации.

"Я хочу поблагодарить телеканала FREEДOM, всех ребят с телеканала FREEДOM, что помогли нам – мне и жителям Донецкой области, что мы доставили грузы, нас постоянно ждут", – сказал Юрий.

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и в дальнейшем будет доставлять гуманитарную помощь в места, где остаются и противостоят российской агрессии люди на юге и востоке Украины.