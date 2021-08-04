Тело активиста Шишова нашли утром, 3 августа, в одном из парков Киева.

Заместителю главы "Белорусского дома в Украине" погибшего Виталия Шишова – Родиону Батулину – запретили въезд в Украину сроком на три года.

Об этом сообщает организация в Telegram.

Отмечается, что мужчина 14 июля выехал на территорию Евросоюза для решения вопросов с документами.

3 августа, после информации о смерти Виталия Шишова, Батулин отправился автобусом в Киев, но на пограничном пункте "Устилуг" ему сообщили, что с момента выезда он является невъездным.

Читайте такжеСтало известно, как мужчина с гранатой пробрался в здание правительстваПо данным активистов, их заместителю запретили въезд на три года.

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Смерть Виталия Шишова

Председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным вчера утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина ушел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

В офисе президента заверили, что Владимир Зеленский держит данное дело на контроле.

Автор: Яна Ставская