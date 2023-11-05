Условием отмены соответствующего статуса является длительная стабильность в Украине, при которой население больше не будет подвергаться серьезной опасности, отмечают в Федеральном совете.

Федеральный совет Швейцарии решил не отменять статус защиты S для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Его украинцам, которые были вынуждены уехать из страны из-за российского вторжения, предоставляют с 12 марта 2022 года.

В то же время, как отмечается на сайте Федерального совета Швейцарии, впервые была определена цель по интеграции беженцев на рынке труда. К концу 2024 года 40 процентов трудоспособных лиц со статусом защиты S должны быть трудоустроены.

"По состоянию на конец октября 2023 года статус защиты S в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев. Статус защиты S действует до тех пор, пока его не отменит Федеральный совет. Условием его отмены является длительная стабильность в Украине, при которой население больше не будет подвергаться серьезной общей опасности. Недавние события показывают, что сейчас это не так, поскольку война продолжается по всей стране. Не ожидается, что ситуация изменится в обозримом будущем", – говорится в сообщении.

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Украинские беженцы за границей: важные новости

В Ирландии беженцы из Украины, стремящиеся поехать домой на Рождество или отправиться в путешествие по Ирландии, могут потерять жилье, которое им предоставили. Причина заключается в нехватке жилья для тех, кто бежит от войны.

Тем временем Румыния сообщает о рекордах в трудоустройстве украинских беженцев. С начала полномасштабной войны РФ против Украины там трудоустроено 6954 украинских граждан, а 500 румынских работодателей выразили готовность принять на работу украинцев.

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