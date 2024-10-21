В Украину могут вернуться женщины, которые за рубежом не нашли работу, которая бы соответствовала их квалификации.

В настоящее время сложно точно спрогнозировать, какая именно численность населения будет через 20-25 лет. В то же время в Украину вернется треть или даже половина беженцев.

Соответствующий прогноз директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Либанова озвучила в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

В частности, она прокомментировала прогноз о том, что к 2050 году население Украины может сократиться еще на 10 млн человек. По мнению Либановой, такие долгосрочные прогнозы не слишком полезны. Цель подобных исследований, по ее словам - помочь властям сориентироваться, принять во внимание возможные потери, чтобы наметить определенные сценарии.

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Специалист уточнила, что не стоит полагаться на 100-процентную информативность долгосрочного прогноза, в частности потому, что на тенденцию к сокращению (приросту) населения в таком случае влияет продолжительность военных действий. Однако сейчас никто не знает, когда они прекратятся.

"Ключевой вопрос заключается в том, когда закончится война, и мы этого не знаем. Могу с уверенностью сказать лишь одно: депопуляция неизбежна. Это справедливо даже в том случае, если каким-то чудом нам удастся вернуть 4 млн человек, которые покинули страну. Это неизбежно, потому что у нас старое население (доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения составляет более 12% - УНИАН)", - сказала Либанова.

При этом она предполагает, что вернуться в Украину может примерно треть беженцев, которые покинули страну из-за вторжения РФ. Свое предположение специалист сделала, основываясь на примере вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии, которые продолжались в 1991-2001 годах.

"Если исходить из балканских войн 1990-х годов, я бы сказала, что вернется треть. Но я надеюсь, что их будет больше, возможно, половина", - пояснила Либанова.

Свои ожидания она доказала тем, что за первые десять дней полномасштабной войны из-за границы вернулись 200 тыс. мужчин. Они покинули мирные страны, чтобы вернуться в Украину - страну, где идет война. Также, по словам демографа, в Украину могут вернуться женщины, которые за границей не нашли работу, которая бы соответствовала их квалификации.

"Будет план восстановления Украины, своего рода план Маршалла. В конце концов, наши женщины за рубежом потеряли социальный статус. Они находят там работу, но она не соответствует их квалификации. Это будет стимулом вернуться", - сказала Либанова.

Демографическая ситуация в Украине

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Элла Либанова рассказала, что по данным от 2021 года показатель рождаемости составлял 1,2 ребенка на женщину, еще и потому, что Украина уже чувствовала последствия Covid. Для сравнения: в Европе значение составляет 1,5. Специалист при этом считает, что в Украине после войны уровень снова может вырасти до 1,5.

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