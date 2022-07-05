Шмыгаль уверен, что Украина очень быстро отстроит все, что разрушили россияне, и завершит трансформацию государства для вступления в ЕС.

Украина может в течение двух лет имплементировать все основные принципы, правила и директивы Европейского Союза.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано.

"Украина будет не просто рядом с ЕС. Украина будет членом Европейского Союза. Это совсем другое отношение к капитальным инвестициям, это новый уровень сотрудничества и возможности. Могу вас заверить, что нам будет достаточно двух лет, чтобы имплементировать основные принципы, правила, директивы ЕС.

Мы сегодня очень плодотворно и упорно работаем с парламентом, с нашими партнерами. И это касается функционирования нашей экономики, в частности, защиты инвестиций и развития рыночных отношений, всесторонней поддержки бизнеса. В новой концепции Европы от Лиссабона до Луганска Украина будет мощным игроком в военной, энергетической, промышленной и производственной сферах. Это важные направления.

Украине есть что предложить ЕС, чтобы блок стал сильнее, начал двигаться быстрее, обеспечил свою стратегическую автономность и зеленый переход", - сказал он.

Шмыгаль выразил уверенность в том, что Украина очень быстро отстроит все, что разрушили россияне, и завершит трансформацию государства для вступления в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление относительно пути Украины к обретению членства в Европейском Союзе. Оно является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством решимости в достижении стратегической цели Украины – полноценного членства в Европейском Союзе.