Тестирование будет проходить во время основных и дополнительных сессий.

Приказом Министерства образования и науки Украины утвержден календарный план организации и проведения в 2024 году Национального мультипредметного теста (НМТ).

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что тестирование будет проходить во время основных и дополнительных сессий: основные: 14 мая – 25 июня; дополнительные: 11-19 июля. В соответствии с приказом также предусмотрено два периода регистрации лиц, желающих принять участие в НМТ, — основной и дополнительный.

УЦОКО проинформировало, что основной этап регистрации лиц для участия в основных сессиях НМТ продлится с 14 марта по 11 апреля включительно.

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"До 15 апреля зарегистрированный участник сможет в персональном кабинете внести изменения (изменить предмет на выбор на другой или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором он желает пройти НМТ). В дополнительный период (10-15 мая) смогут зарегистрироваться для прохождения НМТ во время дополнительных сессий лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации, и те, кто регистрировался в основной период регистрации, но им было отказано в регистрации. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая", - указано в сообщении.

Отмечается, что с 8 мая для зарегистрированных участников основных сессий НМТ появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники же дополнительных сессий смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования с 8 июля.

Информация о результатах основных сессий НМТ по шкале 100-200 баллов будет размещена в персональных кабинетах участников до 2 июля, дополнительных сессий – до 26 июля.

Мультитест в Украине - последние новости

В прошлом году основная сессия НМТ длилась с 5 по 23 июня. Дополнительная сессия НМТ проводилась с 11 по 24 июля. Регистрация лиц для участия в основной сессии Национального мультитеста длилась с 3 апреля до 3 мая.

Результаты основной сессии тестирования по шкале 100-200 баллов появились на персональных страницах участников тестирования до 28 июня 2023 года. Участники дополнительной сессии НМТ узнали результаты до 29 июля 2023 года.

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