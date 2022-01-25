Кулинар признал, что в его ресторане есть дичь, и утверждал, что она от официальных поставщиков.

Шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенка зоозащитники UAnimals обвинили в использовании в качестве ингредиента сердца краснокнижного животного – лося.

В UAnimals в Facebook поделились, что уже обратились по этому поводу в Государственную экологическую инспекцию Украины и Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Также активисты отметили, что готовят заявление в полицию.

Клопотенко отреагировал на обвинение зоозащитников под их постом. Кулинар утверждал, что "может шутить о лосе", и добавил, что в его ресторане есть дичь от официальных поставщиков.

"Я могу шутить о лосе, но когда ситуация касается непосредственно работы с продуктами, то имею этические принципы... В моем ресторане действительно есть дичь... это дичь только от официальных поставщиков, которые работают в рамках закона и имеют договорные отношения с фермерскими хозяйствами. Поэтому и бобр, и кабан, которых я использую, – фермерские...", – утверждал кулинар.

Читайте такжеВ школе Киева повара подрались с уборщицей из-за "повторного" использования котлетЕвгений Клопотенко в одном из интервью, которое снимали в его ресторане, рассказывал о необычных ингредиентах, и у него спросили, есть ли лось. Кулинар сперва сказал, что "лося сейчас нет". Потом Клопотенку сказали, что есть сердце животного, и он заявил: "...А, есть сердце лося...".

Напомним, в январе 2018 года по приказу Министерства экологии и природных ресурсов лося европейского внесли в Красную книгу Украины.

Позже решение министерства пытались отменить в судебном порядке, но в 2019 году Верховный суд Украины решил, что лось должен считаться краснокнижным животным. Охота на лося запрещена, за убийство животного предусмотрено наказание.

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