Речь идет не только о льготах, компенсациях и материальной помощи.

Накануне Дня защитников и защитниц Украины в столице состоялся Первый Киевский Форум ветеранов. В мероприятии принял участие мэр Киева Виталий Кличко, который наградил военных нагрудными знаками "Знак Почета" и медалями "Честь. Слава. Государство", а также рассказал о помощи защитникам.

"Наш долг сегодня - это и помощь бойцам, которые на передовой, а также - комплексная система помощи военным после их возвращения к гражданской жизни, поддержка ветеранов и их семей. Я инициировал разработку первой в Украине комплексной программы поддержки киевлян - защитников и защитниц, их семей, а также семей погибших. Киевсовет утвердил городскую целевую программу. Ее бюджет на 2023-25 годы составляет более 2,3 миллиарда гривен", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что речь идет не только о льготах, компенсациях и материальной помощи. Но и о получении новой профессии, получении грантов и кредитов на открытие собственного бизнеса, о психологической помощи, медицинских услугах и тренировках по 6 адаптивным видам спорта.

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"Работаем и над созданием в Киеве большого реабилитационного центра для военных. Недавно, во время командировки в Германию, я обсудил с мэром Берлина помощь немецких партнеров в создании в столице Украины муниципального центра протезирования для раненых военных", - сообщил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что Киев постоянно увеличивает помощь ВСУ.

"Город с февраля 2022 года направил более 4,6 млрд грн на поддержку военных. Из них почти 3,5 млрд грн - в виде субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие нужды воинских частей на передовой. Почти 800 млн грн - на выплату материальной помощи защитникам и их семьям. Более 430 млн грн - на обеспечение квартирами защитников и их семей. Киевсовет на этот год в поддержку военных предусмотрел 5 млрд грн. (это кроме социальной поддержки и выплат). Дополнительно передали из бюджета столицы в виде субвенции Министерству обороны, Генштабу, нашим военным 300 миллионов гривен", - подчеркнул Виталий Кличко.