Сегодня в Печерском райсуде Киева рассматривают избрание меры пресечения Виктору Медведчуку.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива мешал работе журналистов, освещающих судебный процесс над подозреваемым в государственной измене депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком.

Читайте такжеДепутат ОПЗЖ из Житомира поздравил ветеранов с 9 мая "вместе с нацистами" (фото)Кива, в частности, несколько раз попал на камеры hromadske. Нардеп преследовал съемочную группу, которая ходила между молодыми людьми спортивного телосложения, не пропускавшими представителей СМИ внутрь помещения.

Кива спрашивал, где находится журналист издания Богдан Кутепов, который 12 мая во время брифинга под судом крикнул в его адрес: "Кива – кандидат наук?! Кива – кандидат наук, это п*дец!".

"Где Кутепов? Где этот сумасшедший Кутепов? Чтобы его допустили, чтобы вас допустили к защите диссертации, чтобы он из нее сделал этот сумасшедший дом?!", – стал расспрашивать он журналистку. На что она спросила, что это за группа молодых людей под зданием суда.

Журналистка: Кто эти люди в черном?

Кива: Кто? Где? Граждане Украины. Вас беспокоят граждане Украины?

Затем Кива еще раз подошел к съемочной группе hromadske и повторно поинтересовался Кутеповым.

При этом журналистам удалось зафиксировать, как Кива координировал подозрительных мужчин у входа в суд.

Главный редактор hromadske Анастасия Станко в комментарии "Детектору медиа" отметила, что по поводу препятствования журналистской деятельности будет подано заявление в полицию.

Другой случай с Ильей Кивой произошел в судебном зале. Нардеп препятствовал съемке заседания оператору "24 канала".

Кива: Я не должен вашу ж*пу видеть.

Оператор: А я не должен вашу.

Кива: В смысле? Не мешайте мне работать.

Как сообщал корреспондент УНИАН, под зданием Печерского райсуда Киева, где сегодня рассматривают ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку, собрались несколько десятков молодых людей спортивной внешности.

Что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытый военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Источник в ОГП сообщил, что прокурор будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

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Автор: Яна Ставская