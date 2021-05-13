Молодые люди препятствуют журналистам попасть в помещение суда.

Под зданием Печерского райсуда Киева, где сейчас будут рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку, собрались несколько десятков молодых людей спортивной внешности.

Как передает корреспондент УНИАН, "титушки" окружили вход в здание суда.

Читайте такжеСуд над Медведчуком по делу о госизмене: онлайн-трансляцияИх очень много и в помещении суда. Молодые люди препятствуют журналистам попасть как в помещение суда, так и на заседание.

Кроме того, у здания суда находится большое количество полицейских, однако они не вмешиваются в ситуацию, а просто стоят.

Только что к зданию суда подошли около 10 молодых людей и девушек с флагами "Нацкорпуса". Между ними и "титушками" выстроилась шеренга правоохранителей.

Что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытый военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Источник в ОГП сообщил, что прокурор будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

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Автор: Дмитрий Хилюк