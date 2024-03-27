Киевстар выделяет фонду компетентной помощи армии "Вернись живым" 50 миллионов гривень в рамках совместной инициативы "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО". Средства будут направлены на комплексные аппаратные связи для Воздушного командования "Юг".

Цель проекта - обеспечить защитников десятью комплексными аппаратными связи и необходимым оборудованием общей стоимостью 65 миллионов гривень.

"Киевстар продолжает системно поддерживать общество и наших защитников. Понимая критическое значение связи, мы решили поддержать Воздушные силы надежным оборудованием, обеспечивающим связь в их работе. Вклад компании является первой частью помощи из анонсированных 100 миллионов гривень для ВСУ после кибератаки", - отметил Александр Комаров, генеральный директор Киевстар.

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Проект могут поддержать абоненты мобильного оператора, подключив Суперсилу "Помощь ВСУ", и таким образом до 50 гривень с тарифного плана будут направлены на укрепление Воздушных сил уже с 1 апреля. Абоненты контрактной формы подключения и все неравнодушные могут сделать взнос на счет проекта.

Комплексные аппаратные связи(КАЗ) - это специально оборудованные полноприводные грузовики, разработанные Фондом и военными Противовоздушной обороны, благодаря которым происходит координация работы и организация связи между подразделениями ПВО. Их можно использовать как командно-штабные машины, принимающие информацию об опасности с воздуха и за считанные секунды передающие ее в боевые подразделения, которые уничтожают вражеские цели.

Каждый грузовик имеет три полноценных рабочих места и оборудован системами защищенной связи, компьютерами со специальным программным обеспечением, мониторами, кабелями, маршрутизаторами, коммутаторами.

"Комплексные аппаратные связи, которые мы вместе с Киевстар передадим Воздушному командованию "Юг", будут применяться подразделениями, в частности, как командно-штабные машины. КАЗы имеют все необходимое для обеспечения бесперебойной связи в подразделениях ПВО, прикрывающих небо Херсонской, Одесской, Николаевской областей, а также частично небо в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", - сказал заместитель директора Фонда "Вернись живым" Олег Карпенко.

Проект продлится до достижения целевой суммы сбора в размере 65 миллионов гривень. Более подробная информация на странице проекта.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на декабрь 2023 г. обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 млн долларов США. Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 1,8 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, местных общин, а также на благотворительные инициативы. Единственный акционер Киевстар - международная Группа VEON с главным офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua