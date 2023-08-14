Национальный телеком оператор строит сети скоростного интернета и кабельные структурированные сети для объектов гражданской обороны и здравоохранения.

Военно-медицинский клинический Центр в городе Винница - одно из ведущих лечебных учреждений Министерства обороны Украины, где лечатся и проходят реабилитацию военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил и гражданские пациенты. С целью содействия работе ВМКЦ, ЧАО Киевстар построит для заведения структурированную кабельную сеть на основе оптического и медного кабеля. Телеком сеть соединит все лечебные и административные здания центра. Кроме того, будут построены локальные сети в каждом лечебном корпусе. Для этого компания проложит более 30 км кабелей различного типа.

Общая стоимость строительных работ 1,9 млн грн. все расходы по строительству кабельной сети для Винницкого госпиталя берет на себя ЧАО Киевстар. На сегодня компания выполнила 80% запланированных строительных работ. Проект будет полностью завершен в сентябре 2023 года.

С начала полномасштабной войны национальный телеком оператор помогает ВСУ, украинцам, государству приближать победу. Компания поддерживает государственные проекты, такие как восстановление цифровой инфраструктуры, разминирование территорий, киберзащита. А также подключает к интернету объекты гражданской обороны, медицинские учреждения и школы. В частности, Киевстар обеспечил скоростным интернетом 1460 укрытий, 1184 модульных домов для переселенцев, 25 школ в прифронтовых регионах. Кроме того, с начала войны компания восстановила мобильную связь в 911 населенных пунктах Украины.

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Услугами мобильной связи Киевстар пользуются 24 миллиона абонентов, и еще более 1 миллиона абонентов пользуются услугой "Домашний Интернет". С начала войны Киевстар уже предоставил благотворительной помощи ВСУ, украинцам, государству на общую сумму более 1,3 млрд грн.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,162 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара-международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.