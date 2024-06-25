В рамках совместной инициативы Киевстар и фонда "Вернись живым", компания "Киевстар", ее абоненты и неравнодушные украинцы присоединились к обеспечению мобильными системами связи для Воздушного командования "Юг". Начиная с апреля текущего года на реализацию проекта собрано уже 62,7 млн гривен, из которых в частности 12,3 миллиона гривен - благодаря благотворительной Суперсиле "Помощь ВСУ", которая доступна абонентам Киевстар в рамках большинства тарифных планов подписки.

"Компания Киевстар продолжает поддерживать защитников, которые защищают Украину. Сейчас наша цель - аккумулировать 65 млн грн, чтобы обеспечить ВзК "Юг" десятью комплексными аппаратными связи и необходимым оборудованием. Мы благодарны всем, кто присоединяется к сбору и поддерживает проект", - отмечает Александр Комаров, генеральный директор Киевстар.

Усиление эффективной работы ПВО на южном направлении - важная инициатива для Киевстар, ведь ВзК "Юг" прикрывает Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, а также частично Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области. Чтобы поддержать сбор, национальный мобильный оператор со своей стороны уже перечислил 50 миллионов гривен на этот проект. Кроме того, более 400 тысяч гривен было собрано силами украинцев непосредственно на счет фонда компетентной помощи армии "Вернись живым".

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Комплексные аппаратные связи (КАЗы) - это специально оборудованные полноприводные грузовики, разработанные Фондом и военными Противовоздушной обороны, благодаря которым происходит координация работы и организация связи между подразделениями ПВО. При необходимости их можно использовать как командно-штабные машины, которые принимают информацию об опасности с воздуха и за считанные секунды передают ее в боевые подразделения, уничтожающие вражеские цели.

Каждый, кто хочет присоединиться к сбору, может сделать индивидуальный взнос на счет инициативы. А абоненты Киевстар могут подключить уникальную благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ " - это специальная подписка, которая позволяет клиентам делать ежемесячный донат на разминирование в размере до 50 грн, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей для абонента, пока у него подключена Суперсила "Помощь ВСУ", которая доступна в большинстве тарифов подписки Киевстар.

Как принять участие в сборе:

Убедитесь, что в вашем тарифе есть Суперсила "Помощь ВСУ" - это удобно сделать в приложении Мой Киевстар; Подключите Суперсилу "Помощь ВСУ" - это можно сделать через приложение Мой Киевстар, по номеру 500 или с помощью USSD-запроса *550*11*1#; Просто платите за свой тариф, как всегда, а Киевстар перечислит до 50 грн с каждой оплаты тарифа в фонд "Вернись живым".

Напомним, что инициатива "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО" - это совместный проект Киевстар и фонда компетентной помощи армии "Вернись живым", который стартовал в апреле 2024 года и продлится до достижения целевой суммы сбора в размере 65 миллионов гривен.

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2024 года обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 млн долл США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net,www.kyivstar.ua