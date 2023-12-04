Сотрудничество с AWS подтверждает давний принцип Киевстар - быть технологическим и инновационным лидером на украинском рынке.

Киевстар, крупнейший украинский телеком-оператор (единственный акционер – VEON ltd, Нидерланды), подписал Меморандум о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS), ведущим мировым провайдером облачных сервисов.

В рамках соглашения компании будут совместно обсуждать, оценивать и определять возможности для сотрудничества по ряду инициатив, среди которых:

- Переход платформы управления данными (DMP) Киевстар к AWS. Это будет способствовать накоплению лучших практик и экспертизы для будущего развития в Украине;

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- создание в Киевстар специализированной команды с опытом работы с технологией AWS и фокусом на обработке данных и искусственном интеллекте, а также услугах облачной инфраструктуры.

"Сотрудничество с AWS подтверждает давний принцип Киевстар - быть технологическим и инновационным лидером на украинском рынке. Это важный шаг для развития украинского бизнеса и его интеграции в международный контекст", - сказал Александр Комаров, президент Киевстар.

"Это сотрудничество демонстрирует неизменную привлекательность Украины для международного бизнеса, несмотря на полномасштабную войну. Мы всегда говорим и показываем своими инвестициями, что время инвестировать в Украину пришло, поэтому мы рады видеть, что международные компании сотрудничают с Киевстар. Я рад видеть успешное сотрудничество, которое поддерживает украинский бизнес", - сказал Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON.

Следующим этапом сотрудничества станет предоставление Киевстар своим клиентам широкого спектра услуг на базе технологий AWS:

Облачная аналитика AWS: Киевстар предложит решения AWS для обработки и анализа данных, отчетности и моделирования.

Киевстар предложит решения AWS для обработки и анализа данных, отчетности и моделирования. Миграция инфраструктуры в облако: Киевстар поможет клиентам в миграции их инфраструктуры в AWS, что позволит им достичь большей эффективности и масштабируемости ИТ-инфраструктуры.

Киевстар поможет клиентам в миграции их инфраструктуры в AWS, что позволит им достичь большей эффективности и масштабируемости ИТ-инфраструктуры. Безопасность: Обеспечение безопасности данных и защиты от киберугроз в AWS.

"AWS и Amazon поддерживают Украину, помогая более 350 организациям, привлеченным к гуманитарной помощи, а также защищая цифровую инфраструктуру украинских государственных органов, университетов и бизнеса. Мы рады подписанию Меморандума о сотрудничестве с Киевстар и с нетерпением ждем поддержки цифровой трансформации и стратегического перехода к облачным технологиям", - отметил Анджей Горава, руководитель отдела по работе с предприятиями в Центральной и Восточной Европе в AWS.

Для реализации такого масштабного и сложного проекта Киевстар создаст специальную команду экспертов по технологии AWS и расширит ее за счет новых специалистов по работе с данными. Практический опыт и знания, полученные во время миграции платформы данных компании, станут прочным фундаментом для предоставления профессиональных услуг клиентам в Украине и за рубежом.

Экспертиза Киевстар в продуктах AWS, Data Science, в кибербезопасности и аналитике позволяет компании предлагать широкий спектр современных и качественных профессиональных услуг своим бизнес-клиентам. AWS поддерживает создание и развитие таких практик, предоставляя образовательные рекомендации и обмениваясь опытом.

"Это важный шаг вперед в расширении нашего портфеля облачных решений для удовлетворения потребностей наших клиентов. Это позволит нашим бизнес-клиентам не только диверсифицировать и минимизировать потенциальные бизнес-риски, но и полностью удовлетворить их индивидуальные требования "под ключ", – прокомментировал Илья Польшаков, директор по развитию новых бизнесов Киевстар.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи государству, военным, обществу, абонентам. Единственный акционер Киевстар - VEON ltd, оператор цифровой связи, который предоставляет конвергентные подключения и цифровые услуги почти 160 миллионам клиентов. Штаб-квартира VEON расположена в Амстердаме, ее акции размещены на фондовых биржах NASDAQ и Euronext. Акции VEON находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.