Несмотря на либерализацию со стороны Киева, Будапешт еще не готов полностью поддерживать Украину.

Члены венгерского этнического меньшинства в Украине стали центром ухудшения отношений между Киевом и Будапештом, что грозит сорвать основную финансовую поддержку Украины со стороны партнеров. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно утверждает, что правительство Украины нарушает права примерно 75 000 этнических венгров, проживающих на Закарпатье, - в частности, это касается языкового вопроса. Об этом пишет AP.

Издание напоминает, что правительство Орбана заблокировало важное финансирование Европейского Союза для Украины и угрожало воспрепятствовать усилиям опустошенной войной страны по окончательному присоединению к блоку, что привело "к тревожному минимуму дипломатических отношений".

"Спор по языку коренится в усилиях Украины укрепить свою национальную идентичность после того, как повстанцы, которых поддерживает Россия, взяли под контроль два региона на востоке страны в 2014 году, а Москва аннексировала украинский полуостров (Крым - ред.), - говорится в материале.

Отмечается, что в 2017 году был принят закон, направленный на борьбу с российским влиянием, но в конечном итоге повлиял на другие языки меньшинств, сделав украинский язык обязательным языком обучения после пятого класса, что вызвало возмущение румынских, болгарских и венгерских меньшинств. Но в декабре Украина внесла изменения в законодательство, чтобы оно соответствовало требованиям членства в ЕС, и восстановила многие языковые права, которые требовал Будапешт, что вызвало облегчение у венгерской общины региона.

"По сути это дало возможность венгерской общине Закарпатья обеспечить собственное существование еще на 30 лет. ... Правительство Украины вышло за пределы государственных усилий, которые были характерными для прошлых лет, и теперь учитывает интересы не только нации большинства, но и всех меньшинств и коренных народов, проживающих на территории страны", — сказал Ласло Зубанич, председатель Демократического союза венгров Украины.

Как отмечает СМИ, законодательные изменения, которые восстановили право нацменьшинств на обучение на родном языке, многие этнические венгры воспринимают как позитивный шаг. Но венгерское правительство указало, что оно не полностью удовлетворено, и это потенциально взрывной вопрос, поскольку лидеры ЕС собираются в четверг, чтобы попытаться преодолеть вето Орбана на пакет помощи в 50 миллиардов евро, предназначенный для Киева.

"Закон, принятый в конце прошлого года в Украине, несомненно, заслуживает уважения. Это остановило отрицательную спираль. Но мы вовсе не видим, чтобы вопрос национальных меньшинств решился. ... У нас впереди еще долгий путь", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник после двусторонней встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Авторы отмечают, что после вторжения России Орбан, которого многие считают ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина в ЕС, стал последовательным противником военной и финансовой помощи Киеву и санкций против Москвы, часто используя венгерское меньшинство, чтобы оправдать свою прохладную поддержку Украины. При этом венгры Закарпатья в основном поддерживают Орбана, но также поддерживают амбиции Киева по вступлению в ЕС. Так, Зубанич, который в декабре поддержал открытое письмо к Орбану, призывая его прекратить свою оппозицию относительно пути Украины в ЕС, сказал, что он настроен оптимистично, несмотря на напряжение между Будапештом и Киевом.

"По нашему менталитету и культуре мы считаем себя европейскими гражданами. Мы осознаем, что это произойдет не сразу, поскольку это будет длительный, иногда поучительный, а иногда болезненный процесс для всех", - спрогнозировал политик.

Издание напоминает, что правительство Венгрии оказало щедрую финансовую поддержку меньшинству в Украине, стремясь укрепить ее венгерскую идентичность и связь с Будапештом. Оно также упростило процедуру получения гражданства Венгрии, против чего выступает Украина, которая не признает двойного гражданства.

Милан Константиновиц, заместитель директора по профессиональным вопросам Береговского филиала учебного центра "Матиас Корвинус Коллегиум", сказал, что в многонациональной среде Закарпатья "очень важно, чтобы вопрос идентичности был хорошо сформулирован". Так, по его словам, 90 процентов венгерских студентов убеждены, что венгерский язык является основой их идентичности. При этом центр стремится привить толерантность и уважение между культурами региона и предлагает уроки украинского для венгерских студентов.

"Очень часто этническая напряженность, проникающая в это мультиэтническое пространство, исходит извне. Жители, живущие рядом, коренные жители этого района, в основном не имеют проблем друг с другом. Часто это искусственно генерируемая вспышка напряжения", - подчеркивает Константиновиц.

Авторы статьи утверждают, что встреча между Сийярто и Кулебой — первая с начала войны в феврале 2022 года — а также планы Орбана встретиться с Зеленским свидетельствуют о частичном потеплении. В то же время правительство Венгрии твердо заявило, что, несмотря на улучшение условий для венгров Закарпатья, оно еще не готово полностью поддерживать Украину. Это, по словам Зубанича, потребует больших усилий с обеих сторон.

"Дипломатия - это отчасти высокое искусство, но порой она больше похожа на театр, чем на реальную жизнь. Но несмотря на это, сейчас мы должны двигаться вместе с конкретикой, и я думаю, что между сторонами есть гораздо больше общего, чем того, что их разделяет, но для этого также нужна политическая воля", - подчеркнул представитель венгерского меньшинства.

Отношения Украины и Венгрии - последние новости

В понедельник, 29 января, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Закарпатье, где встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Закарпатской ОВА Виктором Микитой. Последнего Сийярто похвалил за работу с местными венграми.

Также дипломат прокомментировал разблокирование Венгрией помощи для Украины. По его словам, это не является двусторонним вопросом Венгрии и Украины, "мы будем это обсуждать не здесь, а в Брюсселе".

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