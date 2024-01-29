Руководитель Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта встретил дорогого гостя прямо на венгерско-украинской границе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу по прибытию в Украину встретился с руководителем Закарпатской ОВА Виктором Мыкытой.

Мыкыта приехал встретить венгерского гостя на КПП "Захонь" на венгерско-украинской границе. О встрече в Facebook написал сам Сийярто.

Глава венгерского МИДа заявил, что Мыкыта "принес на Закарпатье совершенно новый подход: культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить бок о бок в мире и согласии".

"Мы хотели бы улучшить сотрудничество между Украиной и Венгрией, поэтому хорошо, что глава ОВА присоединился к украинской делегации на границе в Захоне", – отметил Сийярто.

После этого министр отправился в Ужгород, где встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Отметим, что встреча министров призвана подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия и Украина

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза наложил вето на помощь Украине на сумму 50 млрд евро. На саммите 1 февраля лидеры ЕС снова попытаются достичь соглашения по помощи Украине.

Именно поэтому чиновники ЕС возлагают большие надежды на визит Сийярто в Украину. У них есть надежда, что это поможет разблокировать выделение помощи Киеву.

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