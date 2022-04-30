Что касается памятников, то на выполнение требований громад их надо демонтировать. Но не разрушать, а передавать в музеи.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что среди улиц, которые в Киеве предлагают переименовать, есть около 30, которые точно нельзя переименовывать.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Городской совет (Киевский городской совет собирает предложения киевлян относительно переименования городских объектов, которые подпадают под процесс дерусификации и уже собрано 467 предложений, - УНИАН)... вынес перечень улиц... около 500 улиц, единственный нюанс в том, что в этом перечне улиц "затесалось" где-то 30 названий, которые точно нельзя переименовывать. Мы уже дали соответствующее письмо на Киевский городской совет, провели предварительные консультации с депутатами и я думаю, что они учтут. Потому что там, например, Тычина попал в этот перечень, или Николай Бажан, или Рахманинов, который присоединился к созданию музыкальной школы в Киеве", - сказал Дробович.

Он отметил, что Россия сделала все, чтобы отравить общее наследие и многие люди требуют от своих депутатов действовать, однако в некоторых вопросах требуется умеренность.

"На самом деле что-то срочное с символическим этим пространством (символами "братских" отношений с Россией, - УНИАН) нужно делать, но, с другой стороны... не надо "по-большевистски", - сказал Дробович.

Также он отметил, что во исполнение требований громад памятники надо демонтировать, но не разрушать, а передавать в музеи.

"По памятникам. Мы с Министерством культуры и информационной политики после нескольких демонтажей, таких достаточно эмоциональных, подготовили позиционный материал с рекомендациями и процедурами как эти перемещения памятников нужно делать, если городские власти в регионах хотят это делать... Обязательно идти по процедуре, не ломать, не топтать, не порочить, не уподобляться дикарству россиян. Надо осторожно, если даже памятник касается российской империи или коммунистически-тотального режима, его надо снять, выполнить закон или выполнить требование громады и переместить в музей", - сказал Дробович.

Он подчеркнул, что наши дети и внуки потом смогут прийти в музеи и почитать о деятелях, которые были приобщены к тоталитарным преступлениям и поэтому памятники им были в Украине демонтированы.

Дерусификация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину все больше городов отказываются от названий улиц, учебных и культурных заведений, которые ассоциируются со страной-агрессором.

В трех городах Украины уже снесли памятники российскому поэту Александру Пушкину. Кроме того, историки, активисты и представители местной власти в разных регионах массово подают предложения о переименовании улиц и площадей, связанных с деятелями из РФ. УНИАН собрал самые громкие переименования.

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