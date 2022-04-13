Киевсовет рассмотрит вопрос переименования ряда столичных объектов на ближайшей сессии.

Мэр столицы Виталий Кличко анонсировал переименование ряда объектов, связанных с Россией и Беларусью, в частности станций киевского метро.

Киевсовет рассмотрит данный вопрос уже на ближайшем заседании, подтвердил Кличко в эфире общенационального телемарафона.

Рассуждая о возможных вариантах "дерусификации", столичный глава упомянул "Минскую" и уже подобрал новый вариант названия для станции.

"Если из Минска идут угрозы, а с территории Беларуси выпускают ракеты по нашим домам, то это не особенно дружественное напоминание для киевлян. Убежден, что "Минская" может стать "Варшавской" – это город, который помогает Киеву", – подчеркнул Кличко и пообещал сделать "правильные шаги" в вопросе переименований.

Киевлян просят пока не возвращаться домой

Мэр столицы не исключает, что оккупанты могут попытаться вновь захватить Киев "за два дня". Поэтому жителям, уехавшим из столицы, еще рано массово возвращаться домой.

Впрочем, несмотря на рекомендации городских властей, уже немало киевлян вернулись и продолжают возвращаться в Киев. На завтра в столице объявлен субботник, жителей приглашают присоединиться к уборке 16 выбранных властью мест (список) или навести порядок у себя во дворе.

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