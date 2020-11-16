В настоящее время заместительница мэра Харькова Геннадия Кернеса Татьяна Овинникова является подозреваемой в уголовном производстве по обвинению в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве.

Татьяна Овинникова - заместительница мэра Харькова Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в немецкой клинике «Шарите» и ждет инаугурации, могла обеспечить выделение участка земли в историческом центре города своему сыну.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В документах, имеющихся в распоряжении агентства, говорится, что сын Овинниковой в марте 2020 года обратился с заявлением к непосредственному начальнику своей матери – самому мэру Харькова Геннадию Кернесу с просьбой "предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка для обслуживания индивидуального гаража".

Речь идет о земельном участке площадью 33 квадратных метра на улице Данилевского в центре Харькова, где у Антона Овинникова с 2014 года есть свой гараж и квартира площадью почти 100 квадратных метров.

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«В день подачи заявления, вероятно, при непосредственном участии его матери - Татьяны Овинниковой - прошение ушло в работу, и в конечном итоге 24 июня на заседании Харьковского горсовета было удовлетворено», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Закону "О предотвращении коррупции", лица, у которых существует реальный конфликт интересов, должны принять меры для его урегулирования (проинформировав начальство или исключив себя из управленческой цепочки).

Напомним, в настоящее время заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Татьяна Овинникова является подозреваемой в уголовном производстве по обвинению в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве.

Победа Кернеса на выборах мэра Харькова

4 ноября Геннадий Кернес одержал победу на мэрской гонке и в очередной раз стал городским головой. Однако ситуация с состоянием здоровья харьковского головы остается неопределенной.

По официальной информации его окружения, политик сейчас проходит лечение от COVID-19 и обострений хронических болезней в берлинской клинике "Шарите". На фоне таинственности вокруг состояния здоровья Кернеса регулярно появляются слухи о его смерти.

На вопрос, успеет ли мэр Харькова Геннадий Кернес явиться на присягу городского головы, спикер горсовета Юрий Сидоренко ответил: "Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их продуцирует".

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Автор: УНИАН