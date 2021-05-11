Также обнародованы выдержки из Единого государственного реестра юридических лиц РФ и письмо ООО «Новые проекты» на имя президента РФ.

Служба безопасности Украины обнародовала материалы по делу Виктора Медведчука и Тараса Козака. В частности – документы и запись разговора Медведчука с российским чиновником по регистрации компании в оккупированном Крыму.

Читайте такжеЖена Медведчука Оксана Марченко сейчас находится в стране ЕС - СМИ

Речь идет об эпизоде, касающемся подготовки к разграблению национальных ценностей на оккупированной территории.

По версии следствия, фигуранты в 2015 году вступили в предварительный сговор с российским чиновником – для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (в морской экономической зоне Украины, которая временно оккупирована РФ).

Сегодня на брифинге генпрокурора и главы СБУ были продемонстрированы аудиозаписи разговоров, на которых обсуждаются детали перерегистрации киевского ООО «Новые проекты» (компания из орбиты Медведчука) в РФ. Речь идет также о получении компанией договоров и лицензий по российскому законодательству.

По версии следствия, речь идет о нанесении ущерба экономической безопасности Украины, разграблении национальных ценностей на оккупированной территории, помощи иностранному государству.

СБУ также обнародовала выдержки из Единого государственного реестра юридических лиц РФ и письмо ООО «Новые проекты» на имя президента РФ. Как отмечается, судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что рукописные правки в письме принадлежат именно Медведчуку.

"Газовая измена" Медведчука

Один из трех эпизодов, по которым следствие выдвинуло подозрения народным депутатам от партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, касается передачи россиянам газового месторождения "Глубокая" на шельфе Черного моря у Керчи и документации по этому месторождению.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, в 2012 году ООО «Новые проекты» получило специальное разрешение на пользование недрами месторождения «Глубокая».

ООО «Новые проекты» на момент оккупации Крыма Россией мало киевскую регистрацию, однако с помощью оккупантов сменило «прописку» на крымскую, после чего получило разрешение на добычу полезных ископаемых сроком действия до 2046 года. Единственное что останавливает добычу ископаемых - тот факт, что территория месторождения частично пересекается с границей военного полигона РФ. Однако Медведчук передал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пересмотреть границы полигона.

Медведчук передал оккупационным властям эксклюзивные данные и документы по месторождению полезных ископаемых, на получение которых россиянам понадобились бы годы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров