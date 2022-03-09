Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый цент, уплаченный России, она превращает в пули и снаряды, которые летят в другие суверенные государства.
Об этом президент заявил в видеообращении.
Он подчеркнул, что решение США о запрете импорта российских нефти, газа и угля ощутимо ослабит оккупантов, заставит их платить за агрессию и отвечать за зло, которое они совершили.
Зеленский напомнил, что кроме этого США запрещают своим гражданам любые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.
Он поблагодарил США и лично президенту Джозефу Байдену за такое решение и "максимально мощный сигнал всему миру".
"Он очень прост - каждый цент, оплаченный России, она превращает в пули и снаряды, которые летят в другие суверенные государства", - подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул, что либо Россия будет иметь уважение к международному праву, либо она не будет иметь денег, чтобы начинать войну.
"Найдут другую бензоколонку... Но запрет на импорт нефти в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически, потому что это о свободе, о будущем и о том, куда будет двигаться весь мир", - считает Зеленский.
Он напомнил, что запрет на импорт нефти и нефтепродуктов вводит и Великобритания, и поблагодарил главу правительства Британии Борису Джонсону за этот шаг.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский поблагодарил США за запрет российской нефти, газа и угля в Twitter.