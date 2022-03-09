Президент подчеркнул, что запрет на импорт нефти ослабит РФ экономически, политически и идеологически.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый цент, уплаченный России, она превращает в пули и снаряды, которые летят в другие суверенные государства.

Об этом президент заявил в видеообращении.

Он подчеркнул, что решение США о запрете импорта российских нефти, газа и угля ощутимо ослабит оккупантов, заставит их платить за агрессию и отвечать за зло, которое они совершили.

Зеленский напомнил, что кроме этого США запрещают своим гражданам любые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

Он поблагодарил США и лично президенту Джозефу Байдену за такое решение и "максимально мощный сигнал всему миру".

"Он очень прост - каждый цент, оплаченный России, она превращает в пули и снаряды, которые летят в другие суверенные государства", - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что либо Россия будет иметь уважение к международному праву, либо она не будет иметь денег, чтобы начинать войну.

"Найдут другую бензоколонку... Но запрет на импорт нефти в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически, потому что это о свободе, о будущем и о том, куда будет двигаться весь мир", - считает Зеленский.

Он напомнил, что запрет на импорт нефти и нефтепродуктов вводит и Великобритания, и поблагодарил главу правительства Британии Борису Джонсону за этот шаг.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский поблагодарил США за запрет российской нефти, газа и угля в Twitter.

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