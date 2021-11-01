Карантин в Украине / фото УНИАН

По состоянию на 1 ноября в Украине в "желтой" зоне карантина находится две области. Самая большая зона карантина - "красная" - там 15 областей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находится 15 областей:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ривненская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 8 областей:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Полтавская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Киев.

"Желтая" зона

В этой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 

С этого дня для проезда в транспорте, посещения торговых центров и заведений питания потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса. Полный список ограничений в Киеве с 1 ноября читайте на УНИАН.

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Автор: Виктория Гордиенко