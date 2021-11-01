По состоянию на 1 ноября в Украине в "желтой" зоне карантина находится две области. Самая большая зона карантина - "красная" - там 15 областей.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
"Красная" зона
В этой зоне находится 15 областей:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 8 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Киев.
"Желтая" зона
В этой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.
Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
С этого дня для проезда в транспорте, посещения торговых центров и заведений питания потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса. Полный список ограничений в Киеве с 1 ноября читайте на УНИАН.