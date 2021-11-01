Сейчас в "красной" зоне находятся 15 областей Украины.

По состоянию на 1 ноября в Украине в "желтой" зоне карантина находится две области. Самая большая зона карантина - "красная" - там 15 областей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находится 15 областей:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 8 областей:

Винницкая,

Волынская,

Полтавская,

Тернопольская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая,

Киев.

"Желтая" зона

В этой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

С этого дня для проезда в транспорте, посещения торговых центров и заведений питания потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса. Полный список ограничений в Киеве с 1 ноября читайте на УНИАН.

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Автор: Виктория Гордиенко