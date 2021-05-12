Почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. В "оранжевой" зоне остались лишь две области.
Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.
Читайте такжеМинздрав: выход страны из “красной зоны" – это не отмена карантина
Так, в "оранжевой" зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области.
В "желтую" перевели сразу шесть областей - Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.
Также в Украине лишь в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Все остальные регионы соответствуют всем другим показателям по COVID.
При этом Киев и еще восемь областей уже соответствуют "зеленой" зоне по уровню эпидемической опасности.
Карантин в Украине: что известно
- Шмыгаль анонсировал продление адаптивного карантина и рассказал, будет ли новый локдаун
- В Украине из "красной" зоны выходит последняя область
- В Украине не осталось ни одного региона в "красной зоне" - Минздрав
- В Украине обновили карантинное зонирование
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram