В "оранжевой" зоне карантина осталось лишь две области Украины.

Почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. В "оранжевой" зоне остались лишь две области.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

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Так, в "оранжевой" зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области.

В "желтую" перевели сразу шесть областей - Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.

Также в Украине лишь в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Все остальные регионы соответствуют всем другим показателям по COVID.

При этом Киев и еще восемь областей уже соответствуют "зеленой" зоне по уровню эпидемической опасности.

Карантин в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко