В МИД заверили, что не принимали решений о запрете украинцам выезжать за границу

В Министерстве иностранных дел не собираются инициировать рассмотрение таких предложений о запрете украинцам выезжать в другие страны.

Министерство иностранных дел заявляет, что не имеет полномочий принимать решение о запрете украинским гражданам выезжать за границу, и не собирается инициировать такие предложения.

Об этом говорится предоставленном агентству УНИАН комментарии пресс-службы МИД.

"Принятие решений о запрете на выезд граждан не входит в компетенцию Министерства иностранных дел. Никакого решения о том, что гражданам запрещено выезжать, МИД не инициировало и не планирует этого делать", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД отметили, что ввиду отсутствия регулярного авиасообщения между странами международные передвижения граждан ограничены.

"МИД владеет информацией о потребности в работниках из Украины со стороны наших партнеров. Исходим из того, что постепенный выход Украины из карантина и стабилизация ситуации с пандемией коронавируса создадут условия для принятия взаимоприемлемых решений в этой сфере", - заметили в пресс-службе.

Читайте также"Гостеприимство некоторых стран уменьшается": Криклий объяснил, почему возобновили спецрейсы для украинцев

Как сообщал УНИАН, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина во время пандемии COVID-19 не будет отправлять своих граждан работать за границу.

"Безусловно, я в курсе этой проблемы. Действительно, обращения есть (от международных партнеров Украины - УНИАН), но правительство Украины руководствуется прежде всего соображениям безопасности и здоровья наших граждан. В условиях пандемии любое путешествие - это подвержение опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется самолетом", - заявил он.

По словам министра, сейчас все усилия правительства Украины направлены на то, чтобы возвращать из-за границы украинцев, которые застряли в разных странах. "Чтобы они могли быть дома в безопасных и максимально комфортных условиях жить и переживать эти карантинные меры, поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", - отметил он.