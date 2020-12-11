Детские сады будут работать в привычном режиме.

Столичные школьники после зимних каникул начнут обучение в дистанционном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января.

«После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале «Киев». Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне», - сказал Кличко.

По его информации, учреждения профессионально-технического образования уйдут на каникулы чуть позже - с 31 декабря по 15 января. Второй семестр они начнут также в дистанционном формате - с 18 по 24 января.

Читайте такжеВ Минздраве заявили, что ресторанам запрещено проводит праздничные вечеринки в новогоднюю ночь

«В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования. Что касается детских садов - они будут работать в обычном режиме», - сказал Кличко.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют до 28 февраля 2021 года.

Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая