На сегодняшний день в центрах рекрутинга ВСУ самыми популярными вакансиями являются операторы БПЛА.

Также популярны ваканси по обслуживанию военной техники и вооружения, рассказал уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

"Мы еженедельно отслеживаем эту динамику. Бывают всплески по тем или иным направлениям. Традиционно популярны операторы БпЛА, должности, связанные с обслуживанием военной техники, штабные должности, логистика", - детализировал он.

Уполномоченный отметил, что ВСУ требуются добровольцы, и, прежде всего те, которые могут занимать должности, связанные с обслуживанием военной техники и различных видов вооружения. То есть стрелковые должности и операторы.

"Более 6500 украинцев уже воспользовались возможностью присоединиться к Силам обороны через рекрутинговые центры", - сказал он и добавил, что в настоящее время в Украине работает 39 центров рекрутинга.

Он отметил что период трудоустройства по мобилизации занимает всего несколько дней, а по контракту немного дольше, потому что требуется собрать больше документов.

Бежевец подчеркнул, что процесс работы рекрутинговых центров продолжает усовершенствоваться, но ряд вопросов уже решен.

Рекрутинг в ВСУ

17 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект (№12023) о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. Как уточнил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, согласно документу, предусматривается создание Центра рекрутинга иностранцев.

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