Деньги пойдут на киберзащиту, информационное противодействие российской пропаганде и техническую помощь ВСУ.

Минцифры запустило сайт для перевода средств на помощь Украине в криптовалюте.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Запустили официальный сайт для криптодонатів Aid For Ukraine", - написал он.

Собранные средства пойдут на киберзащита, информационное противодействие российской пропаганде и техническую помощь ВСУ.

"Присылайте донаты здесь: https://donate.thedigital.gov.ua/. Выбирайте сумму в выбранных криптоактивах, подключайте кошелек и подтверждайте транзакцию. Распространяйте линк среди ваших украинских и международных друзей", - отметил министр.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине создали приложение, которое распознает российские товары в магазине. Его можно установить на Android и iOS. Программисты разработали приложение, позволяющее сканировать и распознавать происхождения товаров не только по штрих-коду, но и по QR-коду.

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