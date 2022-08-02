9 июля президент Владимир Зеленский освободил от этой должности Геннадия Лагуту.

Кабинет министров согласовал кандидатуру Ярослава Янушевича на должность председателя Херсонской областной государственной администрации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича председателем Херсонской областной государственной администрации", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Херсонской ОГА Геннадия Лагуту.

Добавим, что на Херсонщине Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов уже 53 населенных пункта.

Вас также могут заинтересовать новости: