Кабинет министров согласовал кандидатуру Ярослава Янушевича на должность председателя Херсонской областной государственной администрации.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича председателем Херсонской областной государственной администрации", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Херсонской ОГА Геннадия Лагуту.
Добавим, что на Херсонщине Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов уже 53 населенных пункта.