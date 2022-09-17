Минсоцполитики поручили ускорить вынесение уже наработанного законопроекта в Верховную Раду.

Кабмин предлагает ввести обязательный накопительный уровень пенсии с 1 января следующего после завершения военного положения года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Накопительный уровень станет дополнением к солидарной системе", - отметил он.

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Шмыгаль поручил Минсоцполитики ускорить вынесение уже наработанного законопроекта в Верховную Раду.

"Согласно проекту закона, нововведения начнут действовать с 1 января следующего после завершения военного положения года. За это время соответствующие министерства должны наработать всю нормативную базу, чтобы накопительная пенсия заработала вовремя", - объяснил премьер.

По его словам, также чиновники обсудили создание Единого социального реестра.

"Это вместе с внедрением накопительной пенсии реформа номер один для Минсоцполитики. Поэтому все заинтересованные министерства должны ускорить соответствующие наработки", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, ранее Рада запретила снижать выплаты будущим пенсионерам из-за уменьшения дохода во время войны.

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