В то же время детские сады будут работать в обычном режиме.

27 ноября столичным школам рекомендовано работать в смешанном формате из-за прогнозируемого снегопад.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, для учащихся, которые будут находиться в учреждении общего среднего образования, будет организован очный формат обучения, а для тех учеников, которые из-за погодных условий останутся дома, - дистанционный.

Такое решение было принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Видео дня

"Общеобразовательные учебные заведения будут работать офлайн, а вот отправлять туда детей, или оставить их дома на дистанционке - будут решать родители", - говорится в сообщении и отмечается, что детские сады будут работать в обычном режиме.

Погода в Киеве

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталик Кличко подчеркнул, что синоптики прогнозируют на 26-27 ноября сильные снегопады и гололедицу в столице.

В частности, днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается значительный прирост снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах - гололедица.

Так, 27 ноября в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта из-за осложнения погодных условий в связи со снегопадом и гололедом.

Городской голова призвал людей по возможности не выезжать в город частными авто. Он обратился к водителям и пешеходам, чтобы они учитывали погодные условия и быть максимально осторожными на дорогах.

Вас также могут заинтересовать новости: