В Киеве 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается значительный прирост снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах – гололедица.

В Киеве 27 ноября ограничат въезд крупногабаритного транспорта из-за осложнения погодных условий в связи со снегопадом и гололедом.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, синоптики прогнозируют в Киеве на 26-27 ноября сильные снегопады и гололедицу.

В частности, днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается значительный прирост снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах – гололедица.

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"Въезд в город крупногабаритного транспорта в понедельник, 27 ноября, будет ограничен", - подчеркнул Кличко.

В этой связи мэр Киева обратился к водителям и пешеходам учитывать погодные условия и быть максимально осторожными на дорогах.

"Без необходимости не выезжайте в город частным авто. Воспользуйтесь общественным транспортом. А если выехали на машине, - не паркуйте ее вдоль обочины дорог и на тротуарах. Это мешает работе снегоуборочной техники", - отметил Кличко.

Также он добавил, что в этом сезоне в Киеве на дорогах, мостах и тротуарах будут бороться с гололедом и убирать снег 525 единиц основной и дополнительной спецтехники "Киевавтодора". Всего заготовлено 17,3 тысячи тонн соли и 54,5 тысячи тонн песка.

Ухудшение погоды в Киеве и области - что прогнозируют синоптики

Как сообщал УНИАН, в Киеве и Киевской области уровень опасности повышен до второго. По прогнозам, погода станет еще хуже. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, прирост снежного покрова 20-30 см, а в южных и восточных районах области наметите до 50 см.

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