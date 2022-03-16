Работник одного из посольств Украины в ЕС пытался вывезти за границу драгоценности, евро и доллары.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали украинского дипломата, который пытался вывезти за границу деньги, золото и драгоценности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что одного из работников украинского посольства в стране ЕС задержали при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Ягодин". У дипломата изъяли золото-валютные ценности на сумму около 1 млн долларов США.

В частности, во время осмотра дипломатического микроавтобуса обнаружили почти 68 тысяч евро, более 140 тысяч долларов США, более 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 кг, а также большое количество сигарет. Работник посольства пытался вывезти все это заграницу под видом дипломатической почты.

На основании решения суда изъятые наличные, ювелирные изделия и золото на сумму около 1 млн долларов США были конфискованы в собственность государства. Средства направят на нужды ВСУ.

Представителя посольства суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 ТК Украины и взыскал с него штраф в размере 26,8 млн грн.

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