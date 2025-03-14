Из последней стали 'Азовстали': 'Укрпочта' презентовала уникальную марку

Укрпочта презентовала новую почтовую марку "Город Героев. Мариуполь". Это первая в Украине марка с металлическим покрытием, которое содержит частицы последней стали мариупольского комбината "Азовсталь".

Главным изображением марки стало здание Драматического театра, на которое 16 марта 2022 года российские оккупанты сбросили две сверхмощные авиабомбы, несмотря на большую надпись "ДЕТИ" у входа.

"Именно сегодня, когда продолжаются международные переговоры, эта марка, как никогда своевременно напоминает о подвиге нашего народа и о том, что Мариуполь и Донбасс - это Украина. На марке вы видите то, что было и стало с Мариуполем: сначала - счастливый украинский город, потом - руина, которую принес оккупант. Спасибо всем, кто помогал нам в этом выпуске. Уверен, что все мариупольцы смогут приобрести эту марку по всему миру", - рассказал Игорь Смелянский, генеральный директор АО Укрпочта.

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Особенностью этого выпуска является покрытие марок частицами стали, изготовленной на комбинате "Азовсталь" Группы Метинвест в Мариуполе. После начала полномасштабной агрессии РФ "Азовсталь" из комбината превратился в крепость, которая стала последней линией обороны ВСУ в городе. Именно эту сталь из последней продукции цеха "Азовсталь" передал Метинвест для изготовления марки.

"Для нас Мариуполь - особое место. Два крупных металлургических комбината "Метинвеста" - им. Ильича и "Азовсталь" - это наши ключевые инвестиционные проекты в городе, которые во время обороны превратились в крепости для украинских воинов. Мы дали себе слово, что будем поддерживать проекты, которые будут напоминать миру о Мариуполе и его героической обороне. Память - это поступки, это действия. Именно поэтому мы взяли на себя полную поддержку защитников Мариуполя - этим занимается наш проект "Сердце Азовстали". Мы делаем все возможное для возвращения защитников города и из плена, и к максимально полной жизни. Мы верим, что рано или поздно все мы встретимся в украинском Мариуполе", - прокомментировала Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM.

Тираж марки - 400 000 экземпляров, а вместе с ней выпущено 25 000 художественных конвертов и карточек. Также Укрпочта представила почтовый блок с двумя марками номиналом W, который выпущен лимитированным тиражом в 6000 экземпляров с Сертификатом подлинности.

Приобрести почтовый выпуск можно в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн в Почтовом маркете.