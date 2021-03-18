Иван Балога - умер отец Виктора Балоги - Голос Карпат / фото УНИАН
Умер отец бывшего нардепа и закарпатского бизнесмена Виктора Балоги – Иван Балога.
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Об этом сообщает Голос Карпат.
Ивану Балоге было 79 лет. Мужчина занимался предпринимательской деятельностью, открыв в регионе пекарню и гастроном, а начал трудовую деятельность водителем.
Вместе с женой Марией воспитали троих детей.
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