Вместе с женой Марией мужчина воспитал троих детей.

Умер отец бывшего нардепа и закарпатского бизнесмена Виктора Балоги – Иван Балога.

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Об этом сообщает Голос Карпат.

Ивану Балоге было 79 лет. Мужчина занимался предпринимательской деятельностью, открыв в регионе пекарню и гастроном, а начал трудовую деятельность водителем.

Вместе с женой Марией воспитали троих детей.

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Автор: Яна Ставская