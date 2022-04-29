Длина переправы составляет 19 м, а ширина - 8 м.

В Киевской области на трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин в районе Гостомеля возвели переправу через реку Ирпень.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Постепенно восстанавливаем дорожную инфраструктуру пристоличного региона. На этот раз возвели переправу, соединяющую деоккупированный Гостомель со столицей. Над строительством самого моста работали военные, а над строительством двух подъездов к нему - дорожники", - отметил Павлюк.

Переправу возвели через реку Ирпень на трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин в районе Гостомеля. Длина переправы составляет 19 м, а ширина - 8 м. К работам над ее возведением привлекли 23 единицы спецтехники.

1 апреля стало известно, что ВСУ освободили 28 населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине. Раньше жительница Гостомеля вернулась в свою квартиру после освобождения города от армии РФ и поделилась впечатлениями от того, что увидела в доме.

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