Это первый случай, когда Ирландия пошла на такой шаг.

Ирландия приостановила безвизовый режим для беженцев из большей части Европы, чтобы освободить место для украинцев.

Об этом пишет Politico.

Правительство Ирландии приняло решение в понедельник вечером после того, как в стране, которая уже приняла более 43 тысяч украинцев, закончились места, предназначенные для вновь прибывших украинцев, потому что их заняли беженцы из других стран.

В результате сотни украинцев, в основном женщины и дети, которые оказались в Ирландии с четверга, вынуждены были ночевать на полу заброшенного здания аэропорта Дублина, а со вторника будут временно размещены в палаточном городке, построенном ирландской армией к северу от ирландской столицы.

Дублин связал эти проблемы с неожиданно сильным потоком неукраинских беженцев, прибывающих из других стран Европы, при этом нынешние объемы в настоящее время вдвое превышают допандемические нормы.

Правительство сослалось на угрозы Великобритании депортировать вновь прибывших лиц, ищущих убежища, в Руанду, как на один из факторов, которые побуждают больше людей переезжать в Ирландию. Однако решение не повлияет на потоки беженцев из Британии.

Решением правительства на 12 месяцев приостановлен безвизовый въезд для беженцев из 20 стран: Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии, Исландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии. Швеции и Швейцарии.

Все они, как и Ирландия, подписавшие Соглашение Совета Европы об отмене виз для беженцев, пакт 1960 года, который позволяет людям, которые ищут защиты беженцев в одной из стран, которая подписала документ, путешествовать в другие страны-подписанты на срок до трех месяцев без визы.

Соглашение дает участникам возможность приостановить его действие. Это первый случай, когда Ирландия пошла на такой шаг.

Министр иностранных дел Саймон Ковени подчеркнул, что это изменение "поможет защитить украинцев и представителей других национальностей, которые спасаются от конфликтов, поскольку уменьшит количество злоупотреблений этой системой".

Как известно, Ирландия одной из первых открыла границы для украинцев после начала полномасштабного вторжения России та отменила визовый режим.

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