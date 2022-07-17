Он поделился щемящим фото, как люди спасались от войны.

Украинский артист Макс Барских обнародовал на своей странице в Instagram фото, на котором видно, как украинцы убегают от ужасов войны в Херсоне. Они массово направляются в Кривой Рог.

На кадрах видно, что кто-то просто идет пешком, кто-то - на велосипеде. У каждого в руках хотя бы маленькая сумочка с самыми ценными вещами. Помимо взрослых, можно увидеть и детей, которым приходится преодолевать такой тяжелый путь из-за российских оккупантов.

"Эти кадры свидетельствуют о том, как беженцы из моего родного Херсона направляются в сторону Кривого Рога. Людям приходится преодолевать огромные расстояния пешком или на велосипедах. Сзади осталась мирная жизнь, дома, работа, друзья, соседи... С собой они несут боль и страх перед неизвестным. Забывшим россиянам, который сейчас год на календаре, я напомню – это 2022-й. И все это с моей страной делает ваша по надуманным поводам и по вашему молчаливому согласию! Но мы обязательно вернем себе то, что вы украли", - подписал видео Барских.

Напомним, ранее Макс Барских впервые с начала войны дал концерт в метро.

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