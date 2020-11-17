Если в среднем продолжительность обучения составляет 5-6 лет, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более $3 млрд.

Доход Украины от иностранных студентов за период их обучения составляет более $3 млрд.

Читайте такжеЯзыковой скандал в Днепровском вузе: уволился профессор, который не хотел преподавать на украинскомОб этом сообщает «Украинский государственный центр международного образования» Министерства образования и науки.

Как отмечается, иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от $6-8 тыс. ежегодно. "По состоянию на 1 января 2020 года в украинских учреждениях высшего образования обучались 80 тыс. 470 иностранных студентов из 158 стран мира. По данным Центра, за 2019 год общая сумма расходов на обучение, проживание, страховка, оформление документов, питание, транспорт и другие нужды иностранных студентов, обучающихся в Украине, превысила $570 млн. Если в среднем продолжительность обучения составляет 5-6 лет, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более $3 млрд", - говорится в сообщении.

В Минобразования также отметили, что почти половина иностранных студентов - 39 тыс. 841 - учатся в Украине на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения для них составляет $4,3 тыс. в год для одного студента. На других специальностях - $2 тыс.

"Учитывая почти 7 тыс. человек, которые учатся на подготовительном отделении (средняя стоимость обучения - $1,5 тыс.), более 2,8 тыс. человек, которые обучаются по программам последипломного образования и в аспирантуре (средняя стоимость - $2 тыс.), только за обучение в год иностранные студенты платят почти $250 млн", - пояснили в министерстве.

Кроме обучения, как отмечается, студент-иностранец имеет ориентировочные ежегодные расходы на проживание в общежитиях или арендованных помещениях - не менее $800, на оформление вида на жительство и подготовку документов для поступления (перевод документов, легализация, признание документов о предыдущем образовании) - $100, на страхование и медицинское освидетельствование - $100, на питание и развлечения - $2,4 тыс., на авиабилеты в период каникул - около $600.

"Исходя из этого, в среднем иностранный студент учреждения высшего медицинского образования тратит в Украине от $8,3 тыс. ежегодно, другой специальности - от $6 тыс. ежегодно", - подчеркнули в Минобразования. Там отметили, что в десятку стран по происхождению иностранных студентов входят Индия (18429 человек), Марокко (8233), Азербайджан (5470), Туркменистан (5344), Нигерия (4379), Турция (3764), Китай (3527), Египет ( 3499), Израиль (2561), Узбекистан (2027).

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Автор: Леся Лещенко