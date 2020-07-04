Иностранцев, превысивших сроки пребывания в Украине из-за карантина, не будут привлекать к ответственности

В Госпогранслужбе обращают внимание, что указанные нормы касаются исключительно иностранцев и лиц без гражданства, которые по состоянию на начало карантинных мер находились в Украине на законных основаниях.

Иностранцев или лиц без гражданства, которые превысили сроки пребывания на территории Украины в период карантина, не будут привлекать к ответственности.

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Об этом сообщил начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк, сообщает пресс-служба ведомства.

«Если же иностранец или лицо без гражданства превысило сроки пребывания в Украине до начала введения карантинных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, то такие лица во время следования через государственную границу будут привлечены к ответственности за нарушение сроков пребывания», - отметил Лысюк.

В ГПСУ отметили, что законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» от 17 марта 2020 года предусмотрено, что в связи с введением карантина к иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в органы Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины, не применяется административная ответственность за нарушение законодательства.

В ведомстве обращают внимание, что указанные нормы касаются исключительно иностранцев и лиц без гражданства, которые по состоянию на начало карантинных мер находились в Украине на законных основаниях.

Также пограничники напоминают, что ответственность за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины предусмотрена статьей 203 Кодекса об административных правонарушениях.

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