За сутки из-за границы вернулось почти пять тысяч украинцев - ГПСУ

Также вчера из Украины выехали полторы тысячи иностранцев.

За сутки в Украину вернулись более 4,8 тысячи украинцев.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Кроме того, вчера Украину покинули 3,8 тысячи человек, из них 1,5 тысячи иностранцев.

Отмечается, что 7 апреля осуществлено 9,6 тысячи пропускных операций.

«Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более чем 5,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено», - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, за минувшие сутки в пунктах пропуска выявлено 7 нарушителей правил карантина. Четверо нарушителей обнаружили в пункте пропуска «Краковец». Причем некоторые из них находились всего одни сутки на самоизоляции.

«О выявленных правонарушениях сообщено сотрудникам полиции», - добавили в ведомстве.