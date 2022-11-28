Шеф-повар призывает всех украинцев оказывать друг другу помощь в такой непростой период.

Известный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко назвал адреса своих ресторанов, где все желающие могут бесплатно зарядить телефон и выпить горячего чаю. Такую акцию он назвал "Чай поддержки". Действует она во Львове и в Киеве. Судя по комментариям в социальных сетях, предложение оказалось очень нужным, ведь из-за обстрелов со стороны РФ большинство украинцев вынуждены сутками сидеть без света, отопления, водоснабжения и мобильной связи.

В своем Instagram-блоге Клопотенко уточнил, что в его заведениях есть свет, а также доступ к интернету. Вот что написал Евгений:

"Платить не надо, просто скажите, что вы хотите "Чай поддержки", и мы все сделаем. Моя команда позаботится о вас и сделает настроение немного лучше. Обнимаю всех, мы выстоим. Даже в темноте украинцы – самая светлая нация", – написал Евгений.

Адреса заведений Евгения Клопотенко со светом и интернетом

Ресторан "100 років тому вперед" – Киев, ул. Владимирская, 4

Бистро "Інші" – Львов, ул. Соборная, 2а

Реакция соцсетей

"Спасибо за такую инициативу!"

"Я болела за вас со времен "Мастершеф" и вы совсем не изменились. Такой же искренний, открытый и человечный. Спасибо, что есть такие люди на нашей земле"

"Спасибо за то, что вы делаете!"

Напомним, шеф-повар Клопотенко вернулся в Киев и показал, что нашел в своей квартире.

Вас также могут заинтересовать новости: