Фермеры на Херсонщине планируют засевать бахчевые.

В этом году херсонские арбузы в Украине будут. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Он рассказал, что раньше было 50 га, которые можно было засеять на Херсонщине. Впоследствии саперы разминировали еще 20 гектаров. По его словам, люди в этом году планируют засеваться. В частности, около 40 агропредприятий будут заниматься посевной.

"Из хороших новостей - немного, но будут херсонские арбузы, на 2 тысячах гекратов будет посеяны бахчевые, это очень символично для нас", - рассказал Толоконников.

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Херсонские арбузы

В прошлом году из-за оккупации Херсонщины украинцы остались без полосатых ягод. Впоследствии стало известно, что оккупанты в Херсонской области украли самую известную в Украине "арбузную" баржу, которая каждый года доставляла арбузы в Киев.

Тогда стало известно, что оккупанты перевезли украинские арбузы на Кубань. Там они без зазрения совети продавали их на рынке.

После оккупации Херсонщины Украина начала импортировать до 80% этих бахчевых из Греции, Турции и Азербайджана. Но цены взлетели до небес и в августе прошлого года один арбуз мог стоить 500 гривень.

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