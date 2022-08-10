Продавцы сетуют на низкие продажи бахчевых.

Август - сезон арбузов. Сегодня мы должны наедаться ими досыта и дешево. Но полномасштабная война внесла свои коррективы - Херсонщина оккупирована, и более 80% бахчевых Украина импортирует.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", один сочный арбуз может стоить и 500 гривень.

Поэтому, как признаются украинцы, они в этом году будут покупать арбузы не в таких количествах, как прошлые годы. Все - из-за цен. Поэтому продавцы жалуются на продажу бахчевых.

На рынке в основном украинские арбузы, средняя цена - 35 грн/кг. Например, в прошлом году в эту пору они стоили по 5-6 грн/кг.

"Прошлые урожаи арбузов с Юга с избытком покрывали спрос на украинском рынке. В этом году на прилавках магазинов лишь до 20% отечественных арбузов. Остальное импортируем", - рассказывают журналисты.

Экспортируют бахчевые из Греции, Турции (она дает наибольшую долю на рынке) и Азербайджана.

Как сообщалось, из-за войны в Украине Финляндия столкнулась с нехваткой людей для уборки урожая, в частности клубники.

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