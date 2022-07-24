На одном из рынков Краснодара фашисты продают арбузы, похищенные из временно оккупированного Россией Херсона.

Рашисты продают в России краденые арбузы из временно оккупированного Херсона.

Об этом информирует российский телеграм-канал SOTA.

Как говорится в заметке, на одном из рынков Краснодара фашисты продают арбузы, похищенные из временно оккупированного Россией Херсона.

"В Краснодаре торгуют трофейными арбузами из Херсона: они появились на базаре в микрорайоне "Городок имени Жукова", где живут преимущественно отставные военнослужащие", - пишет SOTA.

Раньше стало известно, что ориентировочная общая стоимость похищенных Россией зерновых и масличных культур в Украине составляет более 600 миллионов долларов.

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