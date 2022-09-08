Янушевич считает, что ВСУ уже скоро освободят от оккупантов не только Херсонщину, но и Крым.

Председатель областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказал, когда украинцы снова смогут есть херсонские арбузы и когда ВСУ выбьют врага из нашей земли. Также он поделился информацией о настроениях оккупантов, которые сильно боятся партизан.

Об этом Янушевич рассказал в интервью ТСН.

По его словам, сейчас оккупанты настолько боятся движения сопротивления, что прикрываются мирным населением. Они стараются всегда быть среди людей и не понимают, как и почему херсонцы не потеряли силы и веры в ВСУ.

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"Зато ежедневно движение сопротивления доказывает, что Херсон - это Украина. Партизаны продолжают убивать и калечить коллаборантов. Недавний случай с убийством нардепа-коллаборанта Ковалева яркое тому подтверждение. Ежедневно в городе и области проверяются дома и гаражи, они напуганы и ищут оружие, предателей и даже объявили о вознаграждении за информацию о "подозрительных лиц". Но херсонцы не сдаются. Россиянам страшно, но дальше будет еще страшнее, я в этом уверен", - пояснил Янушевич.

Председатель ОВА также рассказал, когда же, по его мнению, украинцы снова будут есть херсонские арбузы и встречать баржи с ними. Янушевич считает, что ВСУ уже скоро освободят от оккупантов не только Херсонщину, но и Крым.

"Вы знаете, я не имею возможности рассказывать о действиях ВСУ, но я твердо убежден, что следующим летом мы будем отдыхать не только на побережье Черного моря в Железном порту или Скадовске, но и в украинском Крыму. А наши самые вкусные арбузы и томаты снова будут на столах всех украинцев. Мы верим в ВСУ, которые уже полгода демонстрируют всему миру свой героизм и отвагу. Я общаюсь с многими людьми и всегда слышу восхищение в адрес украинцев, президента и наших военных", - резюмировал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Херсонщине в.

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