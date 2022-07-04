Также фиксируются многочисленные случаи "продуктовых кредитов", когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары в долг под 10-20%.

В магазинах оккупированного Херсона вводится "натуральный обмен" товаров.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению "натурального обмена" в местных магазинах. То есть товары отпускаются в обмен на другие товары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена.

Также фиксируются многочисленные случаи "продуктовых кредитов", когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары в долг под 10-20%.

По данным разведки, кроме того, в Херсоне участились случаи похищения бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти.

Отмечается, что это связано с попытками оккупационной администрации "уговорить" их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на свое прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы.

"Кроме этого, из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об избирателях, проживающих или проживавших на территории Херсона. Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого "референдума". Согласно новым распоряжениям, он может состояться в первой половине сентября", - добавили в ГУР.

Ранее советник председателя ОП Алексей Арестович подробно описал, каким может быть освобождение Херсона. Советник председателя ОП убежден, что оккупанты не сумеют удержать город, у них там есть два пути отступления - через Антоновский мост и дамбу в районе Новой Каховки.

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