Новый "Элита-Центр": харьковский ЖК "Панорама" арестован, инвесторы обратились к президенту

Инвесторы ЖК «Панорама» в Харькове обратились к депутатам городского совета, Верховной рады и лично к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить реализации строительной аферы. Инициаторы обращения утверждают, что десятки вкладчиков рискуют потерять вложенные средства из-за сомнительных судебных решений, а также незаконных действий застройщика, «черных» нотариусов и государственных регистраторов.

По данным дольщиков, ЖК «Панорама» возводится с 2013-го года, когда ЧАО «Авант-Банк» выдал кредит под залог здания на реконструкцию офисного центра по улице Большая Панасовская, 115, в городе Харькове.

Как стало известно, спустя 3 года, когда задолженность по кредитной линии уже превышала 10 млн. долларов, заемщики вывели объект из-под ипотечных обязательств с помощью поддельного решения Киевского районного суда г. Донецка (в дальнейшем материалы производства, якобы, потерялись).

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В течение следующих 3 лет, при содействии «черных» нотариусов и лояльных государственных регистраторов, застройщик поделил «Панораму» на нежилые помещения, которые оформлялись на подставных лиц. По решению Государственной архитектурно-строительной инспекции, эти помещения получили статус 175 смарт-квартир, площадью от 10 до 30 кв. м. и начали продаваться.

Ситуация привлекла внимание правоохранителей, которые возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. В рамках этого производства суд уже арестовал квартиры, а также запретил отчуждение и дальнейшую продажу спорной недвижимости.

Инвесторы опасаются, что в скором времени кредиторы начнут добиваться в хозяйственных судах отмены всех решений об изменении собственников помещений и возвращения изначального «офисного» статуса зданию на Большой Панасовской.

Это означает, что, как минимум, половина дольщиков рискуют лишиться приобретенных в ЖК «Панорама» квартир без какой-либо компенсации. Ожидаемо, что продавцы, которые мошенническим путем "создали" квартиры, не собираются возвращать средства.

Инициативная группа просит власть вмешаться в кризисную ситуацию, чтобы вернуть свои инвестиции, так как решение о переводе изначального бизнес-центра в жилой фонд незаконное. Обманутые инвесторы хотят вернуть вложенные деньги в несуществующие квартиры чтобы не допустить нового «Элита-Центра» на рынке недвижимости.

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